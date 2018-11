Casertana, D’Agostino: “Ci mancano 10 punti per errori arbitri”

Giuseppe D’Agostino, presidente della Casertana, è presente in Lega a Firenze per l’elezione del nuovo presidente di terza serie ed è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com: “Credo che Ghirelli sia la persona giusta in questo momento. Ha un’esperienza abbastanza importante con Gravina: chi meglio di lui conosce le problematiche della Lega Pro? Dobbiamo aiutarlo tutti, standogli vicino e fare in modo che le problematiche palesatesi quest’anno non succedano più”.

Cosa c’è da cambiare e come dovrà essere il regolamento del campionato di Lega Pro?

“Credo che loro si siano dati tempo fino al 28 dicembre per mettere giù le nuove regole. Loro sanno tutto e noi aspettiamo solo che risolvano il tutto”.

Il percorso della Casertana sul campo?

“Qualche risultato ci manca, non avendo fatto buone prestazioni, ma mancano anche dieci punti per errori arbitrali, l’ultimo a Castellammare. E’ successa una cosa scandalosa e l’ha vista tutta l’Italia. Purtroppo però questi sono gli arbitri e non possiamo farci niente”.

fonte:tuttomercatoweb