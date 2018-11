Una cartolina da collezione a tiratura limitata, commemorativa di San Pio da Pietrelcina

Weekend di sabato 10 e domenica 11 novembre da non perdere a Gragnano all’interno delle sale dell’Hotel Parco, che si trova nella Strada Statale per Agerola 366, immerso nel silenzio di un rigoglioso parco naturale.

Per gli appassionati di collezionismo o semplici curiosi, in programma il Memorial Correale, 48° manifestazione di numismatica, filatelia, cartamoneta, cartofilia, bibliofilia, gettoni,telecarte e oggettistica varia, organizzata dall’Associazione Circolo “Tempo Libero” di Castellammare di Stabia.

Per l’occasione sarà emessa un cartolina a tiratura limitata da collezione, commemorativa di San Pio da Pietrelcina, su pregiata carta d’Amalfi, visionare o acquistare il francobollo emesso dal ministero dello Sviluppo Economico, nel cinquantenario della sua morte avvenuta il 23 settembre 1968 a San Giovanni Rotondo, e la moneta bimetallica da 2 Euro «50° Anniversario della morte di Padre Pio», Fior Di Conio e Fondo Specchio, disegnata dallo scultore Patrizio Daniele e incisa da Valerio De Seta, emessa dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Vaticano.

Il Memorial Correale è un evento nazionale di collezionismo, itinerante, si svolge 3 volte l’anno, punto d’incontro per gli appassionati o semplici curiosi del Centro-Sud d’Italia.

Nacque nel 2014, con due obiettivi, il primo per richiamare alla memoria il promotore e ideatore in Campania dal 1994 di questo tipo d’iniziative, Salvatore Corrreale, scomparso prematuramente nel 2013, mentre il secondo per

coinvolgere e divulgare nelle nuove generazioni questa sana passione attraverso lo studio della numismatica, della filatelia e ogni altra forma di collezionismo.

Saranno due giorni dedicati ad oggetti senza tempo che hanno segnato la nostra storia, un lungo viaggio tra monete rare, ammirando vere e proprie opere d’arte, ricordando una nobile tradizione italiana, la cartamoneta, per apprezzare la maestria e la creatività degli incisori di medaglie commemorative, militari e religiose, esplorando l’universo filatelico, tra francobolli che raccontano frammenti storici, unici ed irripetibili e cartoline che raffiguravano bellezze architettoniche e artistiche da tutto il mondo.

Gli orari dell’evento, sono sabato 10 novembre, dalle ore 9 alle 13, breve pausa pranzo, ripresa alle ore 15 fino alle 19, mentre domenica 11 novembre 2018, dalle ore 9 alle 14, l’ingresso è libero, a disposizione due ampi parcheggi custoditi .

Infine sabato mattina alle ore 10, sarà presentato a cura degli esperti studiosi di nummi cartacei e monetari Gaetano Russo e Giovanni Ardimento il libro “Anatomia di una banconota”, che descrive in dettaglio la storia della carta e della filigrana, le tecniche di fabbricazione della cartamoneta e l’analisi della contraffazione monetaria.