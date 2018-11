Carabiniere travolto e ucciso dal treno a Caserta: disposti l’obbligo di dimora e due domiciliari. E’ caccia serrata al quarto uomo

08/11/2018 – È già libero uno dei quattro ladri che dopo aver seminato il panico a Caserta hanno innescato un inseguimento provocando la morte del carabiniere Emanuele Reali. Per Cristian Pengue, 22 anni, incensurato, il giudice ha disposto l’obbligo di dimora a Napoli, dove risiede, nella zona del rione Traiano. Decisi invece i domiciliari per gli altri due soggetti fermati nel drammatico martedì di Caserta dove, alle 19, il vicebrigadiere dell’Arma ha perso la vita, centrato da un treno in corsa mentre inseguiva il quarto componente della banda di topi d’appartamento, tutt’ora in fuga. Accusati di furto pluriaggravato e resistenza, i tre indagati torneranno in udienza a dicembre. Hanno chiesto i termini a difesa. Sgomenti i colleghi dell’Arma e i familiari della vittima, soprattutto per uno dei ladri che è stato rilasciato seppur con l’obbligo di dimora.

