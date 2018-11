Capri, topi all’ospedale Capilupi: le immagini tragicomiche che stanno facendo il giro del web – VIDEO

Immagini tragicomiche che stanno facendo il giro del web e che sono state postate dai colleghi di Nuova Capri Blog. In un video che è diventato presto virale, si vedono alcuni topi all’ospedale Capilupi di Capri e degli infermieri che armati di scopa cercano di scacciarli. Il reparto in questione è quello di radiologia, precisamente nella stanza dove si effettuano i prelievi di sangue. Ma, come si vede dalle immagini, i topi scappano anche in direzione dei corridoi dove si presume si arrivi alle stanze con i pazienti. Una situazione che, stando a quanto riferito dai diretti interessati, si ripeterebbe abbastanza spesso.

Clicca qui per vedere il video.