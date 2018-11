Capri, regolamento anti slot: esercenti ricorrono al TAR

Si andrà in Tribunale dopo la decisione del Comune di Capri di approvare il regolamento anti slot sull’isola. Un regolamento che venne approvato nel settembre scorso e che prevede il divieto assoluto di installare apparecchi che prevedano vincite in denaro entro 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili, quali scuole, luoghi di culto, palestre, centri balneari, sportelli bancomat, uffici pubblici. Un regolamento che è stato adottato da diversi Comuni italiani.

Diversi esercenti, però, hanno deciso di presentare ricorso al TAR. Stando a quanto si legge nel ricorso, si chiede l’annullamento del regolamento per illegittimità. Intanto, come si legge dall’albo pretorio, l’amministrazione ha deciso di nominare un legale per lottare in Tribunale e costituirsi in giudizio.