Capri: Ospedale in tilt Sindaci infuriati Progetti dell’Asl per 1,5 milioni

Sanità a Capri, al via un tavolo tecnico ma le amministrazioni comunali isolane battono i pugni per discuterne con i politici in sede regionale. Incontro lungo e teso quello di ieri nella sede dell’Asl Napoli 1 convocato dal direttore generale Mario Forlenza su richiesta dei primi cittadini di Capri e di Anacapri avente ad oggetto l’emergenza sanitaria a Capri.

Un vertice al quale insieme ai due sindaci isolani, hanno preso parte gli amministratori ed una delegazione del “Comitato civico salviamo il Capilupi articolo 32”. Un appuntamento reso urgente dal doppio mancato intervento da parte dell’elisoccorso per due casi di emergenza che sono stati invece espletati dall’idroambulanza per uno stop tecnico del velivolo. E il rendez vous di ieri, piuttosto polemico, ha visto il sindaco di Anacapri Franco Cerrotta annunciare che «non vi saranno più incontri ufficiali nelle sedi dell’Asl, ma solo in quella competente che è il palazzo della Regione Campania, e gli interlocutori dovranno essere i politici non i funzionari», in riferimento alla presenza nella riunione del solo funzionario regionale. Nel suo intervento il primo cittadino anacaprese ha evidenziato di chiedere «esclusivamente un servizio che almeno ci possa garantire di non morire per banali situazioni sanitarie». Dalla direzione generale dell’Asl Na 1 hanno annunciato di aver «dato disposizioni operative al direttore