Capri le previsioni meteo sbagliate un danno all’economia incalcolabile. Il post di Silvio Staiano virale che fa riflettere

Capri. “Eccoli quelli che DISTRUGGONO l’Economia, il morale e i programmi della gente!” . Così Silvio Staiano patron di Capri Watch sul suo profilo Facebook personale, dove spesso fa interventi che sfociano nella politica e nel sociale, impone una doverosa riflessione a chi opera nel turismo. Il post è relatico a ieri 21 novembre 2018, ma i commenti e le condivisioni continuano sopratutto fra gli imprenditori del settore

“Secondo il Meteo, alle 14 avrebbe dovuto piovere incessantemente dalle 14 alle 24. Peccato (o meglio per fortuna) c’è bel tempo da stamane. Sic Chi ci ripaga da tutto ciò? ” Poi, rispondendo ad alcuni commenti come dell’imprenditrice Mariah Vaccaro del celebre stabilimento balneare “Bagni Internazionali”, amato da Totò, che i danni li ha subiti anche d’estate , aggiunge

“Nel caso di Capri e del turismo in genere quando viene annunciato il maltempo, vento e pioggia e ciò non si verifica, queste previsioni producono dei danni incalcolabili. È differente infatti il risultato tra l’ipotesi che arrivi a sorpresa un nubifragio o altro che sorprende i tanti turisti….mentre un’improvviso bel tempo non potrà mai restituire tutti quelli che han preventivamente rinunciato a godere di una gita, un week end o addirittura una vera e propria vacanza..” . Insomma qualcuno dovrebbe tutelare anche con azioni le proprie località turistiche, i comuni, le associazioni, anche perchè i malpensanti cominciano a credere che le previsioni sono verso il peggiorativo perchè le cattive notizie sono più lette delle buone e quindi questi siti avrebbero più lettori e più guadagni, sono semplici errori di valutazione e umane previsioni sbagliate o si propende al peggio per essere più letti? Chissà che qualche avvocato con configuri un “Danno da previsioni” da far valere nelle giuste sedi…