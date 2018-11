Capri la Caremar non restituisce ancora i 2 euro a Sorrento non ne sanno niente come dicono i colleghi di Caprinews Non si placa la polemica sui due euro richiesti dalla biglietteria Caremar di Sorrento ai pendolari in possesso di abbonamento Gescab diretti a Capri, che in virtù di un accordo sottoscritto alcuni anni fa avrebbero dovuto viaggiare gratuitamente in caso di sospensioni dei collegamenti marittimi per condizioni meteo avverse. Dopo la lettera da parte di un pendolare che aveva segnalato l’anomalia e dopo la risposta della Caremar che nello scusarsi con l’utenza aveva invitato i passeggeri a recarsi alla biglietteria per ottenere il rimborso, stamattina il colpo di scena. Fino ad ora nessun rimborso è avvenuto.

A nome dei pendolari, Giovanni Terminiello infatti spiega cosa si è verificato: “In relazione all’errata bigliettazione da parte della biglietteria Caremar di Sorrento di martedì 20 ed all’annunciato rimborso della somma riscossa e non dovuta, stamani 22 ancora non è stato possibile ottenere la restituzione dei due euro perché ‘Napoli non ha dato disposizioni’ come dichiarato dall’addetto alla biglietteria di Sorrento. Auspico che chi di competenza fornisca in giornata le opportune indicazioni operative”.

Per molti pendolari ormai questa è diventata una questione di principio. In tanti chiedono chiarezza anche per capire come comportarsi in futuro visto che nel periodo invernale ci si potrebbe ritrovare a fare i conti con le sospensioni di corse.