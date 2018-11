Capri: Emergenza Ospedale G.Capilupi: I Sindaci dell’Isola chiedono un urgente incontro alle istituzioni

Il ripetersi di emergenze e criticità relative all’assistenza sanitaria presso il Presidio Ospedaliero isolano ha indotto i Sindaci dei due Comuni a richiedere alle competenti Istituzioni un urgente incontro per affrontare le problematiche che affliggono l’Ospedale sotto diversi aspetti.

I Sindaci hanno già segnalato che i problemi riguardano il trasferimento di pazienti in emergenza, la carenza di ambulatori fondamentali per le attività assistenziali, la funzionalità strutturale del Presidio, l’organizzazione e gestione dell’intero apparato ospedaliero.

Tutto quanto segnalato va ad aggiungersi alle ulteriori carenze più volte segnalate che mettono a repentaglio i livelli minimi di assistenza sanitaria in una realtà isolana che certamente presenta maggiori difficoltà operative in un servizio di fondamentale importanza per la salute della gente.