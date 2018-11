Il campione della Mountain Bike Hans Rey rifiutato dal Comune di Pimonte: verrà ospitato da quello di Agerola

Il campione della mountain bike, Hans Rey, tornerà sul Sentiero degli Dei. Quello che l’assessore agerolese Tommaso Naclerio ha definito un “folle” che non scende mai da sella”, oltre che “un personaggio mondiale e riferimento di tutto il movimento della mountain-bike”, arriverà proprio ad Agerola per un secondo documentario sul territorio. La cosa che fa discutere, però, come riportano i colleghi di Metropolis, è il fatto che il campione è stato rifiutato dal vicino comune di Pimonte.

Pare, infatti, che il ciclista con l’intento di girare un documentario sui Monti Lattari, abbia fatto richiesta, tramite il Centro Alpino Italiano, sezione Stabia, all’amministrazione pimontese di poter imbastire il suo fantastico tour: niente da fare. La risposta è stata negativa, con la motivazione che le condizioni dei sentieri di Pimonte non siano in grado di ospitare un evento simile. Una decisione che ha creato tanti malumori e che soprattutto ha spinto il comune di Agerola a cogliere la ghiotta occasione, offrendo ospitalità al genio della Mountain Bike.