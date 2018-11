Campania, la Regione ha approvato il regolamento sulla castanicoltura

La Giunta della Regione Campania ha approvato nei giorni scorsi lo schema di “Regolamento di tutela e gestione sostenibile dei castagni da frutto in attualità di coltura”. L’ente regionale ha varato il documento, in cui si mettono in chiaro gli aspetti normativi e le disposizioni di carattere agronomico e fitosanitario per la gestione sostenibile dei castagni da frutto in attualità di coltura, strutturali, ecologiche ed ambientali.

“E’ un regolamento di grande importanza nel quale abbiamo conciliato la funzione produttiva con la molteplicità dei servizi ecosistemici che è in grado di assicurare questo particolare tipo di coltivazione legnosa permanente che, – scrive su Facebook l’Assessore Franco Alfieri – grazie modifiche normative da noi apportate nel recente passato, è considerata una ‘coltura legnosa agricola’ vale a dire un vero e proprio frutteto.

La variazione da bosco a frutteto e l’emanazione di questo regolamento, insieme al ‘Progetto speciale Castagno’, rappresentano risposte concrete e tangibili di questa Amministrazione per fronteggiare la grave crisi produttiva e di mercato che ha colpito la nostra castanicoltura.”