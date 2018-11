Quest’oggi è stato diramato un avviso di allerta meteo da parte della Protezione Civile Regione Campania. Il Centro Operativo ha disposto un avviso regionale di criticità giallo, a partire dalle 11 di domani mattina, domenica 4 novembre. Temporali locali e rovesci, potrebbero determinare conseguenze al suolo come, ad esempio, allagamenti, ruscellamenti superficiali, frane, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori con inondazione delle aree limitrofe.

Nell’avviso si raccomanda quindi le autorità competenti di attuare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico, con particolare attenzione alle zone già interessate da precipitazioni e dunque con terreni già saturi o parzialmente saturi, che in ordine al controllo e monitoraggio delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare. In virtù di questo avviso infatti, si prevede che a Napoli, area vesuviana e isole, e tra la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini venti forti di scirocco con raffiche nei temporali e conseguente mare agitato.