La Protezione Civile quest’oggi ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo. Il Centro Operativo segnala criticità idrogeologica gialla, a partire dalle dalle ore 20 di oggi e per le successive 24 ore su tutta la Regione Campania.

L’allerta gialla si riferisce alla saturazione dei suoli da piogge, che vanno a cumularsi con i fenomeni dei giorni scorsi. Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, con raffiche di vento, sono previste nelle zone di allerta, dove potrebbero verificarsi frane a causa della fragilità del territorio. Non si escludono ruscellamenti superficiali, allagamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazione delle aree limitrofe anche per effetto di criticità locali, come restringimenti, timbrature, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.

La situazione al Sud

Un’ampia area depressionaria interesserà lo Stivale, con precipitazioni sparse al centro-sud, anche a carattere temporalesco. Venti da ponente rafforzeranno tali fenomeni, raggiungendo l’intensità di burrasca sulle Isole (Sicilia e Sardegna) e localmente, lungo i settori centro-meridionali tirrenici, con mari molto agitati. Il Dipartimento della Protezione Civile, sulla base delle previsioni meteorologiche, d’intesa con le regioni coinvolte hanno emesso nella giornata di oggi gli avvisi di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede infatti precipitazioni sparse a diffuse a partire da stasera, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, ed in estensione verso Abruzzo, Molise e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Attesi, inoltre, venti forti dai quadranti occidentali, con burrasca o burrasca forte, su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, provocando mareggiate lungo le coste esposte.

La Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di prendere atto delle comunicazioni ufficiali della Sala Operativa di Protezione civile regionale e del Centro Funzionale e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine al rischio idrogeologico che rispetto al controllo e monitoraggio delle strutture esposte alla sollecitazione del vento, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.