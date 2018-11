CALENDARIO SALERNITANA, DOPO LO SPEZIA UNA LUNGA PAUSA

La gara con lo Spezia per la Salernitana rappresenta l’ultimo ostacolo prima della lunga pausa. La prossima settimana, infatti, la Serie B dovrà osservare un’altra sosta, l’ultima in calendario prima della pausa prevista al termine del girone di andata. Per i granata, però, lo stop sarà più lungo, rispetto alle altre squadre, perchè alla ripresa delle ostilità, in occasione della 13^ giornata, la squadra di Colantuono dovrà rimanere ai box, per osservare il turno di riposo. Dopo due settimane in stand by, in pratica, la Salernitana tornerà direttamente all’opera sabato 1 dicembre per affrontare la sfida della 14^ giornata di campionato, in casa del Cittadella. Si riprenderà, quindi, con una gara in trasferta, mentre all’Arechi, la compagine granata tornerà per sostenere il posticipo della 15^, lunedì 10 dicembre, alle 21 contro il Brescia. L’altra gara già fissata nell’agenda della B è quella in trasferta, con il Carpi, in programma domenica 16 alle ore 15. Per le restanti tre giornate da disputare prima del giro di boa, il calendario non è stato ancora definito nel dettaglio. Si tratta dei turni da giocare nella settimana natalizia, prima della sosta di gennaio. Per ora, quindi, ricapitolando la Salernitana dopo la lunga pausa, successiva alla sfida con lo Spezia, dovrà affrontare le partite fuori casa con Cittadella e Carpi, nel mezzo quella interna con il Brescia.

foto ussalernitana1919.it