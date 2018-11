CALCIOMERCATO: RAFINHA, KOVACIC, MURILLO E GLI ALTRI EX INTER PER LA SERIE A

In quest’ottica il pensiero va subito a Rafinha. Dopo il mancato riscatto continua a lanciare messaggi d’amore nei confronti dell’Inter e per il Barcellona non è incedibile. Era finito pure nel mirino della Lazio, chissà che i biancocelesti non possano rifarsi sotto con Milinkovic-Savic e Luis Alberto in ombra ma sempre corteggiati. Rimbalza dall’Inghilterra, invece, la notizia secondo cui il Chelsea non avrebbe intenzione di rinegoziare gli accordi con il Real Madrid per riscattare Mateo Kovacicche, dunque, lascerà i ‘Blues’ a fine stagione. Roma, Inter e Milan cercano con insistenza rinforzi ‘alla Kovacic’ già a gennaio, ma in ottica estiva occhio anche a Juventus e Napoli. Mentre per Zlatan Ibrahimovic, anche lui ex interista, potrebbero riaprirsi a breve le porte del Milan, un altro nome destinato a tornare caldissimo sul mercato italiano è quello di Mario Balotelli che a fine stagione lascerà il Nizza (e molto probabilmente la Ligue 1) a parametro zero. Ma non è escluso neanche l’addio anticipato a gennaio con diversi club in allerta. Un profilo da tenere sotto osservazione è quello di Jeison Murillo: a Valencia si è imposto ma ora non sta trovando spazio e può rappresentare un’occasione per la Roma, a caccia di centrali, o per il Napoli che valuta il dopo-Albiol. Infine va monitorata anche la posizione al Monaco di Stevan Jovetic che in Italia vanta sempre molti estimatori.

