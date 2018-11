Calcio. San Vito Positano sconfitto dal Solofra Calcio, pur avendo disputato una bellissima partita

Positano. Delusione per i giocatori del San Vito Positano e per tutti i tifosi che speravano in una vittoria contro il Solofra Calcio. Ma il match si è concluso con 4 reti segnate dal Solofra contro tre gol segnati dal San Vito. E’ stata comunque una bella partita che ha visto i nostri ragazzi giocare bene anche se alla fine non sono stati premiati con un risultato positivo. Al 22’ del primo tempo il San Vito Positano si porta in vantaggio con una rete di Emma e dopo pochi minuti, al 28esimo, Infimo segna il secondo gol su calcio di rigore. Ma è Catalano del Solofra a riportare la situazione in parità con due reti segnate al 38esimo ed al 44esimo. Al primo minuto di recupero del primo tempo il Solofra passa in vantaggio grazie a Di Benedetto. A soli 8 minuti dall’inizio del secondo tempo Balzano del Solofra allunga le distanze portando il risultato ad un 4 a 2. All’11esimo Emma segna per il San Vito il gol del 4 a 3.