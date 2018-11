Buongiorno Positano con la pioggia, oggi visita al cimitero e pensiamo ai nostri morti. Una pioggia accompagna questa giornata uggiosa la perla della Costiera amalfitana. Le condizioni delle strade sono buone ma scivolose , sopratutto sulla S.S. 163 Amalfitana da Piano di Sorrento a Positano e dopo Praiano. Rischi sulle tortuose strade sui Monti Lattari , al Faito di Vico Equense è interdetta in caso di allerta meteo, fra Ravello e Tramonti ancora chiusa dalla Provincia di Salerno ufficialmente. La buona notizia è che il Viadotto per Castellammare di Stabia è aperto, l’ANAS lo richiuderà per lavori solo da domenica sera alle 21,30.

Foto Cristina D’Aiello, video di Marco La Camera e Diablo