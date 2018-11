Buongiorno Positano con la pioggia, oggi visita al cimitero e pensiamo ai nostri morti. A causa della pioggo la messa sarà celebrata solo oggi pomeriggio alle 16. Una pioggia accompagna questa giornata uggiosa la perla della Costiera amalfitana. Le condizioni delle strade sono buone ma scivolose , sopratutto sulla S.S. 163 Amalfitana da Piano di Sorrento a Positano e dopo Praiano. Rischi sulle tortuose strade sui Monti Lattari , al Faito di Vico Equense è interdetta in caso di allerta meteo, fra Ravello e Tramonti ancora chiusa dalla Provincia di Salerno ufficialmente. La buona notizia è che il Viadotto per Castellammare di Stabia è aperto, l’ANAS lo richiuderà per lavori solo da domenica sera alle 21,30.

Foto Cristina D’Aiello, video di Marco La Camera e Diablo