Buongiorno e Buona domenica a tutti i lettori. Oggi si festeggia Santa Caterina . Nella foto di Positanonews.it la bella chiesetta a Positano in Via Pasitea, a pochi passi dal quartiere di Fornillo. E’ una delle più belle chiesette della Costa d’ Amalfi, suggestiva e raccolta. Le fu dedicata da mercanti marittimi positanesi che commerciavano con Alessandria d’Egitto, dove la santa era molto venerata. Va ricordato che all’epoca comunque Positano faceva parte dell’antica Repubblica Marinara che aveva rapporti con l’ Oriente. Fu restaurata dalla famiglia Cinque e poi, negli anni trenta, dopo la costruzione dell’attuale Viale Pasitea, fu ricostruita nell’attuale forma in stile neogotico a cura degli abitanti della zona. L’altare settecentesco in commesso marmoreo è l’unico elemento superstite della vecchia cappella, ai lati una cappella dedicata al Cuore di Gesù e di Sant’Anna. La curiosità è la targa nello spazio antistante dedicata ad Edna Louise e all’Art Work Shop dal Comune di Positano dietro suggerimento di Enzo Esposito.

Oggi è la giornata contro la violenza sulle donne. Ma per noi lo è tutti i giorni.

Gli eventi di oggi sono tutti interessanti e selezionati per tutta la Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, ma anche dalla provincia di Napoli, Salerno e Campania troverete i migliorni nel nostro completo calendario eventi cliccando su Positanonews Eventi Sempre su Positanonews eventi trovate l’ Oroscopo e il meteo Per i lettori fedeli per la Chiesa cattolici auguri per chi festeggia il proprio onomastico , per le curiosità de il Santo del Giorno ed altre ricorrenze fra i tanti siti riteniamo interessante cliccare qui Per i programmi TV cliccate qui dalla Rai a Canale 5 e Sky c’è tutto Accadde Oggi consigliamo questo sito

Spazio al Food and Wine per Positanonews Food con l’ Enogastronautanews . Per lo sport la vostra squadra del cuore cliccate qui Positanonews SPORT . Per cerco offro lavoro e mercatino cliccate qui . Per le ultime news 24 cliccate qui

Sempre con voi segnalate notizie a direttore@positanonews.it seguiteci con whatsapp 3381830438 Su in altro Positanonews vedete tutti i canali dove potrete trovarci sui social instagram, twitter, pagina facebook di Positanonews

Nome: Santa Caterina d’AlessandriaTitolo: MartireRicorrenza: 25 novembreProtettrice di:cartai, ceramisti, filosofi, mugnai, sarte, studenti

Nata da stirpe reale, fu dotata dalla natura di un ingegno e di una bellezza così rara, che era stimata la più fortunata giovane della città.

Ammaestrata in tutte le scienze, ma soprattutto nella filosofia dai più celebri retori, seppe innalzare il suo intelletto al disopra delle cose materiali, e dalle creature ascendere al Creatore.

Perciò, appena senti parlare della religione di Cristo, il suo acuto ingegno aiutato dalla grazia di Dio comprese che essa era la vera, e l’avrebbe abbracciata subito, se alcuni legami terreni non le avessero impedito il passo decisivo. Ma il Signore, che la voleva sua sposa, affrettò il suo ingresso nello stuolo delle candide colombe a lui consacrate.

Compresa dell’amore che il Signore nutriva per lei, si fece battezzare, dedicandosi totalmente alla beneficenza ed alla istruzione dei pagani. E tanto crebbe la fama della sua carità e del suo sapere, che giunse alle orecchie dello stesso imperatore Massimino. uomo tristemente celebre per la sua ferocia.

Egli fece chiamare Caterina alla sua presenza, per avere notizie più certe di ciò che di lei udiva e per conoscere più da vicino colei che tanto si celebrava.

Ma appena seppe dalla bocca stessa della Santa che era cristiana, subito con minacce ed imprecazioni ordinò che rinunciasse a quel culto da lui odiato, e sacrificasse a Giove.

Non si sgomentò il virile animo di Caterina a quelle parole, ma prontamente rispose ch’era risoluta di rimanere nella religione che professava, e incominciò a parlare della vanità degli dai e della verità dell’unico vero Dio con parole così ardenti che l’imperatore medesimo rimase sconcertato.

Fu quindi affidata ad alcuni filosofi pagani perché la convincessero d’errore, ma ella riuscì a condurli alla vera religione.

A tale smacco il feroce imperatore condannò a morire sul rogo quei nuovi convertiti, e presa Caterina, dopo villanie e disprezzi, comandò che il suo corpo fosse legato ad una ruota e poscia con uncini le fossero strappate le carni.

La Santa non si intimorì per simile supplizio, ma felice di dar la vita per il suo Sposo, si apprestò a morire fra quei tormenti. Appena quel corpo verginale fu a contatto con lo strumento del suo martirio, questo si spezzò fragorosamente, producendo gran panico fra i carnefici. Non si piegò l’animo di Massimino, e comandò che la Santa fosse immediatamente condotta fuori della città e le fosse reciso il capo.

Giunta al luogo del martirio, le furono bendati gli occhi ed il carnefice con un colpo staccò il capo di Caterina, ma da quella ferita sgorgò abbondante latte, ultima testimonianza della sua innocenza.

Il suo corpo venne dagli stessi Angeli trasportato sul monte Sinai e quivi seppellito. Sul suo sepolcro fu poi edificato un sontuoso tempio ed un grandioso monastero che resero imperitura la memoria di questa vergine di Cristo.

PRATICA. — Recitiamo un atto di fede.

PREGHIERA. O Dio, che desti la legge a Mosè sul Monte Sinai e nello stesso luogo per mezzo dei tuoi Angeli collocasti miracolosamente il corpo della tua santa vergine e martire Caterina, fa’ che per intercessione di lei possiamo giungere al monte eterno che è Cristo.

MARTIROLOGIO ROMANO. Ad Alessandria santa Caterina, Vergine e Martire, la quale, messa in prigione per la confessione della fede cristiana sotto l’Imperatore Massimino, e poi lunghissimamente tormentata cogli scorpioni, finalmente decapitata compì il martirio. Il suo corpo, miracolosamente trasportato dagli Angeli sul monte Sinai, vi è religiosamente venerato dal numeroso concorso di Cristiani.