Positano, Costiera amalfitana. Da Positano ad Amalfi e Sorrento

La buona notizia è che finalmente arriva una tregua a questa pioggia, almeno per qualche giorno. Altra buona notizia per i nostri lettori è che non ci sono problemi di viabilità fra la Costiera e la Penisola Sorrentina, salvo i disagi per il pietrame che si potrebbe trovare ai Colli di San Pietro, sulla Raffaele Bosco e sulla Ravello Tramonti, poi il viadotto per Castellammare di Stabia è aperto , per chi gira troverà finalmente le strade anche senza traffico. Potrebbe esserci al ritorno nel tardo pomeriggio a Seiano di Vico Equense. Ma tenetevi aggiornati su Positanonews anche sulla pagina Face Book ufficiale poi subito dopo sul sito.

Per il meteo arriva addirittura il caldo, dopo il maltempo è in arrivo l’Estate di San Martino.

La bassa pressione dal Nord Atlantico sta pilotando intense perturbazioni che, come stiamo vedendo in questi giorni, sono responsabili di lunghe fasi di maltempo.

Un decisivo segnale di cambiamento però è previsto verso l’8 di Novembre, prende sempre più piede l’ipotesi che un vasto campo di Alta Pressione possa estendersi dal Nord Africa su buona parte dell’Europa Centro Occidentale.

Le previsioni meteo parlano di giornate soleggiate e calde. Le temperature sono previste in generale aumento su buona parte della Penisola, vivremo di fatto quello che viene chiamata in gergo Estate di San Martino.

Il caldo si farà sentire in particolare al Centro Sud con valori intorno ai 20-22°C durante le ore più calde.

Qualche grado in meno invece sulle Regioni del Nord ma pur sempre ben oltre le medie attese per questo periodo con punte massime intorno ai 14-18°C.

Questa situazione, però, durerà solo pochi giorni, la depressione Islandese, dopo un periodo di pausa, è pronta ad inviare nuove perturbazioni in discesa direttamente dall’Artico fin sull’Italia con un calo delle temperature di circa 7/8 °C.

Per gli eventi vi invitiamo a dare uno sguardo a Positanonews Eventi , oggi presentiamo il Libro di Positanonews Lettere da Piano di Sorrento di Augusto Maresca alle 16 in biblioteca comunale in Via delle Rose mentre a Sorrento c'è il convegno dei VAS dopo le 17 con importantissimi magistrati e premiati a Ravello convegno culturale. Poi c'è lo sport Sant'Agnello- Costa d'Amalfi, Sorrento, Folgore Massalubrense, Juve Stabia e altri