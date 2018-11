Brucia la California. Evacuata Malibu, almeno nove morti

Almeno nove persone sono morte in California a causa delle fiamme. Lo affermano le autorità, secondo quanto riportano i media americani. I corpi sono stati rinvenuti in alcune auto che sono state inghiottite dall’incendio. Più di 2.200 pompieri sono impegnati a combattere le fiamme in California. Anche la Guardia Nazionale dello stato sta scendendo in campo, con l’invio di 100 truppe. Paradise, cittadina californiana con 27.000 abitanti, è stata quasi interamente distrutta.

La California brucia e le autorità ordinano l’evacuazione di Malibu, la rinomata località dei vip che si affaccia sull’oceano Pacifico. L’incendio divampato continua a crescere ed è imprevedibile, affermano le autorità.

Dalle aeree interessate dai roghi circa 157 mila persone sono state costrette ad evacuare.

