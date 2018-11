Breaking news. Sant’Agnello nella giornata della festa dell’albero volevano far la festa al Pino di Piazza Mercato! Incredibile quello che è successo questa sera, un’improvviso blitz per tagliare uno dei Due Pini che fanno da scenografia e arricchiscono la spoglia Piazza Mercato ossia Piazza della Repubblica. I retroscena stiamo cercando di conoscerli noi di Positanonews, ma la cosa certa è che solo l’intervento provvidenziale di Claudio d’ Esposito del WWF ha impedito questo delitto, delitto che sarebbe stato perpetrato proprio nel giorno della Festa dell’Albero. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Piano di Sorrento, intervenuti a causa di un sollecito del proprietario, un sollecito, a quanto sappiamo, non fondato su qualche motivo particolare di urgenza, un allarme procurato alle istituzioni e alla protezione civile . proprio nel momento che col maltempo avrebbero avuto altro da fare, tipo controllare le strade scivolose e intervenire per la prevenzione degli incidenti a causa delle piogge . Sembra addirittura che si arrivi all’inversione dell’onere della prova, si chiede al WWF , che è un’associazione privata, di provare con un agronomo che il Pino non è pericoloso. L’equazione albero uguale pericolo diventa davvero perversa per questo territorio che si impoverisce sempre di più del verde. Questi alberi non solo danno ossigeno e ombra, ma la loro presenza è Bellezza, Bellezza che è respiro anche per la mente, che arricchisce non solo la salute ma valorizza anche il contesto urbano, la Bellezza salverà il Mondo, forse qualcuno non lo sa, ma in Penisola Sorrentina le istituzioni dovrebbero essere più sensibili. Il grigiore del cemento è come quello delle coscienze che sono insensibili ed inconsapevoli del danno che fanno, indirettamente, anche a loro stessi, abbattendo la Bellezza, abbattono anche la loro umanità. La beffa è che tutto questo si fa proprio nel giorno in cui gli alberi si dovrebbero festeggiare, invece qualcuno al Pino la “festa” la voleva fare abbattendolo!