Sant’Agnello. Positanonews sta seguendo in diretta la vicenda del taglio dei pini, in Piazza Mercato, a metà tra Sant’Agnello e Piano di Sorrento. In questo momento c’è un incontro tra Claudio D’Esposito del WWF e i proprietari del terreno dove è situato il pino da abbattere, che sono coadiuvati dal legale De Rosa. Il confronto è molto serrato e sta avvenendo con l’assistenza di avvocati ed agronomi.

di 7 Galleria fotografica Sant'Agnello, incontro tra WWF e proprietari su abbattimento dei pini