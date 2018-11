BONUS IDRICO, AL VIA LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE UN VADEMECUM ILLUSTRA COME SI ACCEDE E QUALI SONO I VANTAGGI

Prende il via la campagna di comunicazione di GORI sul “Bonus idrico”, una misura di sostegno al reddito a disposizione dei cittadini dei comuni ricadenti nell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano.

Il Bonus idrico è uno strumento attuato con provvedimento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che rientra nell’ambito delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale. Un’agevolazione pensata come forma di supporto da destinare ai nuclei familiari in particolari condizioni di difficoltà economica.

Il Bonus, sulla base delle direttive dell’ARERA, si traduce in un ricalcolo della bolletta grazie al quale i cittadini, appartenenti a determinate fasce di reddito, hanno diritto ad un rimborso annuale pari all’importo di 50 litri di acqua al giorno pro capite su base annua: quota che rappresenta la quantità minima necessaria al soddisfacimento dei bisogni primari. Possono richiedere lo sgravio gli utenti domestici con un indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro annui o un indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro annui, se aventi almeno 4 figli a carico.

Coloro che risiedono nei Comuni in cui GORI gestisce il servizio idrico integrato e che usufruiscono del Bonus Idrico, si avvalgono automaticamente anche di un’altra misura: il Bonus idrico integrativo. Tale ulteriore alleggerimento dei costi del servizio di acquedotto consente di ricevere un rimborso pari a ulteriori 30 litri di acqua al giorno per persona su base annua, arrivando così alla somma finale di 80 litri di acqua al giorno su base annua per ciascun componente del nucleo familiare richiedente, calcolato applicando la tariffa vigente per gli usi domestici.

Il Bonus Idrico ha validità per un anno dalla data di presentazione e la domanda può essere inoltrata anche congiuntamente a quella per l’energia elettrica ed il gas. La richiesta dovrà essere avanzata presso il proprio Comune di residenza (Ufficio Politiche Sociali) o presso un altro Ente delegato dal Comune (anche un CAF, ad esempio).

Per ulteriori informazioni e modulistica, è possibile consultare il sito web dell’ARERA nella sezione “Bonus Acqua” o il sito www.goriacqua.com nella sezione dedicata.

La campagna di comunicazione, che parte oggi, ha dunque l’obiettivo di far conoscere alla più vasta platea di cittadini-utenti le opportunità di risparmio e lo fa utilizzando tanti e diversi mezzi. Sul web e sui canali social dell’azienda (Instagram, Twitter, Linkedin e la pagina Facebook “Bonus Idrico”) saranno pubblicate notizie e slide esplicative, mentre un vademecum, disponibile sia in formato elettronico che cartaceo, spiegherà in modo semplice e chiaro il funzionamento e le modalità di accesso al Bonus.

Tutti i prodotti di comunicazione realizzati saranno inoltre messi a disposizione delle amministrazioni comunali, che potranno veicolarli attraverso i loro canali istituzionali per amplificare la diffusione dell’informativa.

clicca qui per il vademecum