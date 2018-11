Biblioteca Gastronomica Angie Cafiero, una bellissima idea

Una bellissima idea quella dell’apertura a Meta di Sorrento della Biblioteca Gastronomica Angie Cafiero, inaugurato lo scorso 4 novembre. Questo era il sogno dell’incontenibile, ingestibile, fantastica, meravigliosa Angie, sempre ricca di novità, appassionata della fotografia e della cucina, con un immenso amore per i libri. Ed ora, grazie alla volontà di un nutrito gruppo di volontari, tutto questo è divenuto realtà! Il nuovo centro culturale di Meta di Sorrento dovrà solo crescere con l’aiuto delle istituzioni, dei cittadini e dei tanti “Amici di Angie” vicini e lontani.

Non ci resta dunque , da parte di tutti noi di Positanonews , che augurare un buon lavoro a tutti in questo cammino faticoso, ma allo stesso tempo gioioso e sicuramente ricco di soddisfazioni.

Cara Angie come sempre sei riuscita a coinvolgere tutti anche dopo la tua partenza e hai suggellato il tuo sorriso sui volti e nei cuori di tutti i tuoi fan.

Pamela Cuomo