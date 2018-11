Battipaglia, verso il Cilento per sfidare il vento con il kite surf

Caffè e panino alla stazione di servizio, poi montaggio degli aquiloni, infine l’aggancio della tavola da surf e il lancio il mare. Dice un 53 enne, in muta da sub, studiamo prima le condizioni meteo. La lunghissima spiaggia di Case del Conte, non proprio curata, visto anche il periodo, alcuni curiosi, (sono bravi ma è pericoloso) il mare mosso di questi giorni.Tavola da surf legata ad un grosso aquilone. E’ il kite surf, kitsurfisti di Battipaglia a Case del Conte, accolti da un forte vento, mare mosso, temperatura sul 16 gradi. Per più di due ore, hanno cavalcato le onde. Spettacolare vederli in azione. Giovanni Farzati