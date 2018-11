Battipaglia: arrestato dalla Polizia un 34enne per spaccio di droga

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato appartenente al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, nel corso di specifiche attività finalizzate a contrastare la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto A.R. di anni 34, incensurato e proprietario di un circolo ricreativo ubicato nel centro cittadino di Battipaglia, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente al fine di spaccio.

Il 34enne, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso la sua abitazione, è stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo pari a grammi 25, di un bilancino digitale perfettamente funzionante e di un coltello utilizzato per la preparazione delle singole dosi e, pertanto, è stato tratto in arresto ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/90. Il Pubblico Ministero di turno presso la locale Procura della Repubblica ha disposto che l’indagato, dopo le formalità di rito, fosse collocato presso la sua abitazione, in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.