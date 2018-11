Trasferta a Minori per la Polisportiva Vico Equense che termina dopo appena 14 minuti di gioco a causa di una forte condensa creatasi all’interno della tendostruttura che non permetteva il regolare svolgimento della partita.

Dopo vari episodi di scivolo da parte di tutti i giocatori, il primo arbitro decide per la sospensione del match che dovrà quindi essere recuperato.

All’inizio del match, gli ospiti, si presentano con un quintetto diverso dal solito con Lucchesi, Perillo, Catuogno, Esposito e Vitale. La scelta sembra essere quella giusta e la partita è molto intensa e punto a punto fino all’ultimo possesso dove, Vaccaro, trova la tripla che vale il +4 di fine primo quarto.

Ad inizio secondo quarto Minori prova a scappare arrivando fino al 21-12 al momento in cui viene decretata la sospensione della partita. A breve le notizie circa il recupero.

La scorsa, invece, è stata una domenica di sport vittoriosa per tutta la città. Tutte le squadre passando dal calcio fino al basket hanno vinto. Le squadre di Basket della Polisportiva, gli Under 13 e la Prima Squadra tutte e due uscite vittoriose.

Prima del match di Prima Squadra contro l’Atripalda che ha visto vincente la Polisportiva per 106-43, il Palazzetto dello Sport di via Madonnelle ha aperto le porte a tutti i giovani vicani, stabiesi e della Penisola per un pomeriggio all’insegna del sano sport. Invece dopo il match, è avvenuta una bella partita tra amici, tra chi giocava a basket, gli adulti e chiunque voleva passare una serata in divertimento. Complimenti!