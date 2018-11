Avellino,grande Ciotola

Il risveglio di Ciotola porta alla vittoria l’Avellino

L’Avellino è tornato al successo battendo la Vis Artena. Sul successo c’è stata domenica la doppia firma di Nicola Ciotola che sembra finalmente essere ritrovato. Il calciatore è tornato sul match dichiarando: “Sono due partite che mi sento meglio fisicamente, partire a fine agosto significa saltare la preparazione e quindi è normale risentirne. Spero di mantenere questo stato di forma e continuare a poter aiutare la squadra. Dopo il rigore sbagliato mi volevo quasi ritirare al netto delle battute ero consapevole che peggio di così non poteva andare, di carattere sono una persona equilibrata e so bene che così come non bisogna buttarsi giù nei momenti difficili, non bisogna esaltarsi quando le cose vanno bene. L’importante è tenere la testa sull’obiettivo. La dedica? Diventerò padre per la seconda volta in marzo, quindi il pensiero va a mia moglie, a mio figlio ed alla bimba che nascerà”.

Queste le parole di Novellino: “L’Avellino si trova a giocare un campionato che non faceva da anni. Purtroppo è un campionato complicato. Io l’ho visto una volta quest’anno, qualche partita fa, e l’Avellino e non mi era piaciuta, ma soprattutto a livello caratteriale erano mancate alcune cose. Ora c’è bisogno di compattezza e unione. La Serie D è un campionato difficile ma credo che con qualche rinforzo potrà fare bene e Graziani può far risalire la squadra. Ci vuole sicuramente molta pazienza. Il carattere non si compra al mercato. Si compra con la voglia con la determinazione. Io credo che se un giocatore va all’Avellino sa qual è la storia e la tradizione di questo club e LA STORIA NON VA CANCELLATA.

