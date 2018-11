Atletico Sorrento contro Promotion Sant’Agnello la partita non finisce i nostri campo

La partita non finisce sul campo e fra atletico Sorrento Sant’Agnello promotion dopo una sfida epocale finita tre a zero per la squadra di Schisano ci sono stati i commenti sul social scontri nati da antichi dissapori che sono aumentati quest’anno quando alcuni sponsor sono passati alla Promotion . La sfida continua con post arrabbiati non poco e si capisce perché il pubblico era così numeroso ieri sera