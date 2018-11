Aspettando il Matador Cavani

NAPOLI –

La doman

da non arriva presto, per

ché Parigi non è Napoli e lui è soltanto una delle stelle, però alla fine arriva: scusi Tuchel, Cavani giocherà? «Edi è partito e si è allenato: vediamo». Il San Paolo aspetta con ansia. E anche il Matador.

GIGI E VERRATTI. E allora, il dubbio chiamato Edinson. Il più grande, da un punto di vista del romanticismo, ma di certo non l’unico del tecnico del Psg. «Devo anche decidere chi sarà il titolare tra Rabiot e Draxler: ma è ancora presto». Parlava così, ieri, Tuchel, nel corso della conferenza andata in scena proprio allo stadio. Un campo soltanto saggiato, dai suoi, considerando la scelta di allenarsi a Parigi. Ma di gente che sa di calcio italiano è piena la squadra: «Siamo felici che Buffon sia tornato: la squalifica è finita e lui merita di giocare questa sfida. E’ una leggenda e conosce perfettamente l’ambiente, e dunque ci aiuterà molto sia in campo sia sotto il profilo dell’esperienza e del carisma. Proprio come Thiago, il nostro capitano». E Verratti? «Ha fatto un errore, una cosa non professionale». Fermato a notte fonda per guida in stato d’ebbrezza. «Sì, ma ha 27 anni, è giovane e quindi ce la mettiamo alle spalle». Finale dedicato al Napoli: «Dite sempre che siamo favoriti, ma non è così: gli azzurri sono equilibrati e molto forti in attacco, e giocano insieme da tanto. Noi, però, vogliamo vincere questo scontro diretto».