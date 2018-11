ASD RITMICA GRANATA organizza il Memorial Matteo Gaglione

Salerno . Si svolgerà questa domenica 25 novembre il “memorial Matteo Gaglione”, gara organizzata dalla ASD RITMICA GRANATA.

Il memorial è dedicato al padre dell’associazione, nonché primo presidente. Un uomo che grazie ai suo valori e alle sue qualità umane ha lasciato un ricordo indelebile in questo sport e in chiunque lo abbia conosciuto.Ha messo anima e cuore nella ritmica dimostrandosi sempre amorevole con ginnaste e allenatrici campane.E proprio per onorare la sua memoria e omaggiare i suoi valori che numerose società campane hanno deciso di partecipare a questa competizione facendo registrare quasi 300 iscrizioni.

La gara sarà suddivisa in 3 tipologie di competizioni:individuali, squadra e coreografiche al termine della quale saranno premiate le 3 società che hanno ottenuto i risultati migliori. Sarà una giornata all’insegna dello sport e sopratutto della sportività.

Per l’ASD RITMICA GRANATA ci saranno come sempre ginnaste proveniente da tutta la costiera che per questa competizione avranno una motivazione speciale per onorare il suo fondatore. Inoltre la società diretta da Lucia Gaglione ha deciso di onorare maggiormente la memoria di Matteo devolvendo l’intero ricavato in beneficenza “all’associazione italiana contro le leucemie-linfomi-mieloma”