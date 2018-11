Arrivano al gustus di Napoli i corsi di formazione \"Federcarni Napoli\"

NAPOLI.”Bisogna differenziarci il più possibile dalla grande distribuzione”. Questo il messaggio e la sfida che l’associazione macellai “Federcarni Napoli”, presieduta da Pietro Pepe, ha esplicitato all’evento nei giorni 18 e 19 novembre alla mostra d’oltremare di Napoli.

Quelli organizzati dalla federcarni Napoli sono stati dei veri e propri corsi di formazione professionale, aperti a tutti i macellai pronti ad aggiornarsi ai nuovi cambiamenti al fine di migliorare sempre piu la qualità della loro professione.

Durante i corsi ci sono state dimostrazioni pratiche che hanno messo in luce nuove tecniche inerenti la preparazione cottura delle carni, corsi di tartare e finger food di carni crude, marketing e comunicazione.

“Vogliamo rilanciare il marchio Federcarni – afferma il presidente Pietro Pepe-, sinonimo di qualità e professionalità. Con questi corsi vogliamo valorizzare la figura del macellaio, garantendo al consumatore competenza nell’indirizzo al giusto e chiaro consumo delle carni rosse, fondamentali nella nostra alimentazione”.

Ai corsi hanno partecipato anche presidenti Federcarni di altre regioni italiane: Mara Labella (Federcarni Lazio), Andrea Laganga (Federcarni Grosseto), Alberto Rossi (Federcarni Toscana) ed il presidente Federcarni Nazionale, Maurizio Arosio.

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti i numerosi partecipanti provenienti da fuori regione. Un ringraziamento – afferma Pepe – particolare va alla mia squadra per l’eccellente lavoro svolto: Giovanni Iorio, Franco De Falco,Genny De Falco, Giuseppe del Giudice, Lucio Cerrone, Mario Pascale, Andrea Cordella, Gino Girone, Angela Tramontano, Gerardo Mennillo, Vincenzo Napolitano, Mario Masoni, Antonio Scarpellino”.