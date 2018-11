ARECHI FORTINO INESPUGNABILE: IN CASA I GRANATA HANNO UNA MARCIA IN PIÙ

Su 17 punti totali 14 sono arrivati dalle partite giocate all’Arechi. La Salernitana in casa ha una marcia in più. Lo dicono i numeri ma anche le prestazioni di gran lunga superiori a quelle offerte in trasferta. Finora la Salernitana ha costruito il suo bottino di punti tra le mura amiche e deve continuare a farlo per restare in zona play off coltivare ambizioni da grande squadra.

L’Arechi sta diventando il fortino inespugnabile di qualche anno fa quando gli ospiti alzavano sempre e comunque bandiera bianca. Quattro vittorie, di cui le ultime tre consecutive, e due pareggi sono il ruolino di marcia casalingo della Salernitana. 14 punti totalizzati in sei partite, con il solo Pescara capolista, con 15 punti incassati all’Adriatico, che ha fatto meglio della squadra di Colantuono tra le mura amiche.

I 17 punti in classifica infatti segnano il netto sbilancio tra quelli conquistati all’Arechi, 14 appunto, e quelli racimolati fuori casa, solamente 3 ricorda il quotidiano Le Cronache oggi in edicola. Proprio per questo sabato la Salernitana cercherà di sfruttare al massimo la spinta del suo pubblico contro un avversario molto insidioso. I liguri dopo un avvio difficile in trasferta hanno conquistato 4 punti: una vittoria a Livorno ed un pareggio a Padova. La squadra di Pasquale Marino è data in ripresa ecco perché bisognerà fare molta attenzione per vincere la gara e recuperare in casa i punti lasciati per strada in trasferta ANTONIO ESPOSITO LIRATV