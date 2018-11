Antonio Acunto della Millennium di Amalfi delegato della Campania per la ANPAS al 53esimo Congresso Nazionale Anpas.

Acunto, un vero fulcro con la Millennium della protezione civile in Costiera amalfitana, nel corso della riunione di domenica, è stato è stato candidato dalla sede regionale quale consigliere nazionale in rappresentanza della Campania con 39 voti a favore su 41 associazioni presenti alla convention. Un vero e proprio plebiscito per il componete del gruppo Millenium di Amalfi, la prima associazione di pubblica assistenza in Costiera Amalfitana.

Acunto parteciperà nel week-end compreso fra il 30 novembre e il 2 dicembre al congresso nazionale delle associazioni nazionali di pubblica assistenza forte del grande riconoscimento ottenuto in sede regionale.

«Per noi è stata una grande soddisfazione che gratifica il lavoro svolto dai volontari della Millenium, ancora più compatti e determinati – affermano dalla assemblea soci della Millenium di Amalfi – Anpas Campania con questo grande segnale di fiducia espresso nei nostri confronti ci lusinga e ci commuove, in quanto non era mai stata trovata finora una tale convergenza su di un nome. Segno questo che, non solo abbiamo lavorato bene ma rappresentiamo un esempio di concretezza, lealtà, serietà e disponibilità».

Complimenti e in bocca al lupo a tutti