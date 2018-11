Ancora allerta meteo in Campania, viabilità rischiosa da Vico a Ravello, a Positano scalinatelle sempre allagate . La situazione in Penisola Sorrentina è abbastanza tranquilla da Sorrento a Meta, salvo la Raffaele Bosco a Vico Equense che è sempre a rischio in queste situazioni, in Costiera amalfitana come è noto i tornanti della S.S. 163 possono essere scivolosi, maggiori rischi fra Ravello e Tramonti, strada ancora ufficialmente chiusa dalla provincia di Salerno, a Positano quando piove le scalinatelle ( sulla diretta facebook quella del Boscariello alla quale abbiamo dedicato centinaia di articoli) diventano unfiume, mancanza delle acque bianche, bisognerebbe programmarle nel piano triennale delle opere pubbliche, sono interventi utili sia per la vivibilità dei cittadini , sia per l’ambiente e la sicurezza, perchè così si evita che defluiscano in maniera incontrollata.

L’allerta meteo in Campania è scattato dalle 11 di stamattina sull’intero territorio della Campania la criticità irogeologica di colore Giallo per l’impatto al suolo di piogge e temporali. Questa allerta meteo termina domani mattina alle 11 su tutte le zone, tranne che per le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese) e 3 (Penisola Sorrentino – Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) dove permarranno «precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o locale temporale» con la presenza anche di raffiche di vento fino alle 18 di domani.