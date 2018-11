Questa mattina a Roma gli autisti NCC della Penisola e della Costiera si sono riuniti a Piazza della Repubblica con tanti altri autisti provenienti da tutta l’Italia.

“Tutti contro la fine di una Categoria, chiediamo solo di poter lavorare in maniera Civile, dateci la possibilità di svolgere il nostro lavoro di Noleggio con conducente”! Questo è quello che chiedono gli autisti della nostra costiera, che stamattina muniti di striscioni e megafoni sono arrivati a Piazza della Repubblica a Roma per farsi sentire da tutti e far valere i loro diritti da lavoratori.

C’è da dire che però pochi della Penisola sono partiti questa mattina, una minoranza che fa riflettere, ma quelli che stamattina sono partiti si stanno facendo sentire anche per loro.

Circa 5 mila uomini e donne riuniti insieme da tutta l’Italia.