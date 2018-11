Anche il Cristo Velato al San Paolo per il match del Napoli contro il PSG. La foto del cartello diventa virale

Quando il sacro e la passione per il calcio incontrano un napoletano ecco cosa accade. Stasera si gioca la partita tra Napoli e Paris Saint Germain e questa mattina sul cancello di ingresso della Cappella di San Severo, dove è custodito il famoso “Cristo Velato”, è apparso un cartello molto eloquente che recita: “Oggi 6 novembre la Cappella San Severo è chiusa. Il Cristo Velato si prepara per andare allo Stadio San Paolo con San Gennaro e i suoi 12 apostoli. Sono tutti tifosi del Napoli in curva B. Napoli-Paris S.G.”. Inutile dire che lo strano ed ironico cartello è diventato uno degli oggetti più fotografati dai tanti turisti e la foto è diventata virale. E’ proprio vero quando si dice che i napoletani sono unici.