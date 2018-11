Anacapri. Villa Rosa diventerà un museo, indetta la gara d’appalto

Anacapri. E’ stata indetta la gara di appalto ed a breve inizieranno i lavori di ristrutturazione di Villa Rosa, l’antica dimora in stile liberty che il medico e scrittore svedese Axel Munthe donò al Comune. La struttura sarà destinata ad attività museali e culturali. Il Comune, in una nota, comunica che “le strutture portanti dell’edificio, verticali e orizzontali, saranno oggetto di recupero e consolidamento per la parte più antica e di sostituzione nella parte più recente. Gli infissi esterni ed interni e tutte le opere in ferro saranno recuperati e/o sostituiti nel rispetto delle tipologie esistenti. Sono previsti sistemi di elevazione meccanica affinché tutti gli ambienti possano essere fruiti anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie. È inoltre prevista l’installazione di un ascensore che consenta l’accesso a tutti i piani del corpo storico dell’edificio”. Nel museo avranno posto anche collezioni di quadri nella disponibilità dell’Ente ed alcuni reperti archeologici. Saranno creati, inoltre, un piccolo bar, un giardino ed una foresteria nonché un percorso di narrazione multimediale. Le domande per partecipare alla gara di appalto dovranno essere presentate dalle ditte interessate entro il 7 gennaio 2019, mentre le richieste di sopralluogo dovranno pervenire entro il 14 dicembre 2018 e quelle di chiarimenti entro il prossimo 21 dicembre. Il sindaco Francesco Cerrotta dichiara che l’Amministrazione Comunale intende affidare la gestione del museo e delle attività che vi ruotano intorno ad una cooperativa formata da ragazzi di Capri ed Anacapri ed è già iniziato un percorso formativo per consentire l’apprendimento di materie legate alla gestione e promozione del museo ed alle attività di tipo ristorativo, in modo da formare i giovani al futuro impegno dando loro l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro.