Amir Gassama il talento nero del Gragnano picchiato per razzismo Era uscito per una passeggiata dopo l’allenamento e stava rincasando per la cena. D’improvviso è stato accerchiato ed aggredito brutalmente. Momenti di puro terrore, nel tardo pomeriggio di ieri, per Amir Gassama, giovane calciatore del Gragnano originario della Guinea. Alcuni ragazzi – «erano tanti, non so nemmeno di preciso quanti», spiega – lo hanno avvicinato in piazza Carlo III e senza alcuna ragione hanno cominciato a colpirlo. Un pugno in pieno volto, un calcio allo stomaco. Poi tutti su di lui a sfogare astio, intolleranza e rabbia. «Non so perché lo hanno fatto – spiega l’attaccante 19enne in un italiano incerto e con una voce tremante – ricordo di aver avuto la forza di chiamare babbo e di chiedergli aiuto. Poi sono riuscito a liberarmi e sono scappato. Volevo solo tornare a casa».

Non ha riportato gravi conseguenze Gassama, che in estate è stato anche in prova con la Primavera del Napoli. Se l’è cavata con scarpe e pantaloni strappati e con un grande spavento. Gli resta però una montagna di amarezza. «Non ho avuto paura. Anzi sì, un pochino in realtà ne ho avuta. Lo so che a Napoli non sono tutti così. Ma non capisco perché mi è successo tutto questo».

Mohammed Amil Gassama, attaccante guineano classe 1999, è l’autentica rivelazione di questa prima fase della stagione. Il suo esordio coi pastai alla quarta di campionato, al Bisceglia di Aversa. Entra a 20 minuti dalla fine e di rapina sigla il raddoppio gialloblù (la gara finirà poi 2-2). Da allora, altri 5 sigilli (contro Pomigliano, Sarnese, Francavilla, San Severo e Molfetta), che hanno contribuito alla prepotente rimonta in classifica dell’undici di Campana.

Diciotto anni, Gassama è arrivato in Italia lo scorso mese di febbraio. Non è dato sapere dove di preciso, né come. Sono tanti i dettagli della sua vita che restano avvolti da una sorta di alone di mistero. Parla solo francese, anche per questo la comunicazione con dirigenti, staff tecnico e compagni di squadra è piuttosto limitata. Il modo in cui si esprime sul rettangolo verde, però, ha finora messo d’accordo tutti.

Un talento scovato per puro caso da mister Campana, che questa estate lo ha notato nel corso di un torneo di calcio. Poi l’accordo tra il tecnico ed il Gragnano, quindi la decisione dell’allenatore di proporre quel giovane tanto interessante alla società gialloblù. Perfezionato l’iter per il tesseramento, Gassama fa quindi il suo esordio contro l’Aversa Normanna. Dopo il gol, la corsa ad abbracciare il mister. Il primo a credere in lui qui in Italia.

Il giovane attaccante è alla sua prima esperienza da calciatore. Non ha probabilmente alcuna formazione tecnico-tattica (altro aspetto della sua vita dai margini parecchio incerti), ma nonostante questo – a Gragnano sono pronti a giurarci – risulta dotato di sopraffina intelligenza calcistica. Non solo corsa e fiuto del gol, dunque. Gassama ha già fatto parecchio parlare di sé, tanto che diversi sono i club professionistici che hanno inviato propri emissari al San Michele per visionarlo. Ad oggi, il giovane ha riscosso l’interesse di Empoli, Lucchese, Juve Stabia e Napoli.

Nel frattempo il Gragnano si gode il suo gioiellino. Gassama – pur comunicando poco – è ormai diventato la mascotte dello spogliatoio gialloblù, che lo ha praticamente adottato.