Amalfi tragedia sfiorata a Tovere, stava per essere investito dall’amico precipita in un burrone. Stamattina sfiorata la tragedia quando un operaio di una ditta di trasloco della provincia di Napoli, entrambi 45enni , stava per investire il collega e amico in una manovra, questo per evitare di essere schiacciato è precipitato in un burrone da dove è stato poi recuperato e trasportato all’ospedale di Castiglione di Ravello solo con qualche contusione.