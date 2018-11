Amalfi. Una toccante lettera per chi c’è sempre

Riceviamo e pubblichiamo volentieri questa toccante lettera, indirizzata ad una persona che non c’è più ma che continua a vivere nel cuore delle persone che l’hanno amata. Perché la morte separa solo fisicamente ma non potrà mai dividere due cuori.

I ricordi scorrono nella mente come immagini attraverso i vetri di un treno in corsa. Sono trascorsi quasi due anni ma più forte si avverte la tua presenza. Sì, la tua presenza e non la tua mancanza.

Ci sei, puntuale come sempre, ad ogni occasione e ad ogni evento, si sente sulla pelle, in ogni momento che tu ci sei; ci sei, in una forma rinnovata, forse rinata, che ci sfugge mentre ci attraversa.

Penso che le cose, il tempo, le vicende che si sono susseguiti in questo nostro piccolo angolo di mondo, da quanto ti sei allontanato, non hanno saputo cancellare il tuo impegno, le tue battaglie, i tuoi sogni ed il tuo sorriso nel quale tutto si concludeva.

Ti sentiamo più presente che mai con i tuoi “no” decisi, con i tuoi consigli, con la tua lealtà, con quella contraddizione unica tra testardaggine ed infinita tenerezza. E così poi tutto raccoglievi in un grande sorriso che iniziava dagli occhi per finire in un abbraccio.

Sei stato osannato, malinteso, fortemente calunniato ma anche tanto, tanto stimato, ammirato, amato. Ed è soltanto questo quello di cui hai avuto veramente bisogno, che ti ha dato forza, tenacia, pazienza; tanta ma tanta pazienza nelle sfide piccole e grandi, nelle battaglie, nelle estreme difese di libertà; tanta pazienza anche con me che non sono riuscita a capire ciò che volevi veramente, la verità per cui combattevi. Devo però confessarti che su questo hai vinto ancora una volta: ora comprendo! Comprendo quanto sei grande e quanta energia hai saputo diffondere, una energia che continua a muovere le cose, ad illuminare le coscienze, a suscitare i sentimenti più intimi ed i pensieri più autentici di ognuno di noi nella lotta alla ipocrisia, alla perfidia, alla mediocrità.

Non vi è alcun bisogno di ricordare tutto quanto hai fatto e tutto quello che hai dato: sei ormai parte di ogni bella cosa. Sei una persona vera ma, come ha detto Margherita Hack (che io e te abbiamo avuto l’onore ed il piacere di accompagnare in una breve parentesi della sua vita), “le persone vere spaventano perché sono sincere, sono oneste e quando vogliono dire qualcosa, la dicono nel modo più vero che conoscono”.

So per certo che non hai alcun rimpianto e che affrontato tutto, ma proprio tutto, con coraggio e determinazione poiché “nulla si ottiene senza sacrificio e coraggio. Chi ha ragione (M. Gandhi) ed è capace di soffrire alla fine vince”. E tu hai vinto.

Ti voglio tanto bene.

Amalfi, 30 novembre 2018