Amalfi. Il sindaco Daniele Milano mostra dal proprio profilo Facebook i risultati del restyling al cimitero monumentale. Gran parte del luogo sacro è infatti stato recuperato, come si può vedere dalla documentazione fotografica sotto, in cui si raffronta lo stato dell’arte precedente con i lavori finiti. “Abbiamo ereditato il Cimitero di # Amalfi in pessime condizioni. Un pezzo alla volta, gli stiamo restituendo il decoro che merita!”, scrive il primo cittadino della Città dell’Antica Repubblica Marinara d’Italia. Questa ristrutturazione viene così consegnata circa un anno dopo l’inaugurazione dell’ascensore, il più alto d’Italia e secondo impianto in roccia più alto d’Europa gestito da un ente pubblico. Il cimitero monumentale, patrimonio storico di Amalfi e punto strategico e panoramico, gode finalmente del meritato rifacimento.