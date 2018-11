Amalfi oggi festeggia Sant’Andrea, l’apostolo che corre annuncia il Natale con le zampogne. Ieri la manna

Amalfi oggi festeggia Sant’Andrea, l’apostolo che corre annuncia il Natale con le zampogne. Oggi si festeggia Sant’Andrea Apostolo , già da ieri grande festa nel capoluogo della Costiera amalfitana dove Andrea è venerato. Dopo l’esposizione del Santo in Cattedrale e la cerimonia per l’inaugurazione del restauro della Fontana , sono stati celebrati i Solenni Vespri Pontificali presieduti dal nunzio apostolico in Italia e San Marino, monsignor Emil Paul Tscherrig, con la raccolta della Manna. In serata, a conclusione di una suggestiva giornata, alle 20 la tradizionale fiaccolata che dal Santuario della Trinità giungerà fino in cattedrale «Con Monsignor Marini seguendo le orme di Sant’Andrea» per il quale è cominciato il processo di beatificazione.

Questa mattina si comincia alle 5 col Giro delle zampogne che annunceranno l’inizio dei festeggiamenti. Alle Ore 5.30: (in cripta) Ufficio delle Letture, Lodi mattutine e S. Messa.

Ore 7.00 – 8.30: Celebrazione delle Ss. Messe.

Ore 8.30: Giro del concerto bandistico “Città di Minori” per le vie della città.

Ore 10.00: Solenne Pontificale presieduto da S. Ecc. Rev.ma il nunzio in Italia Mons. Emil Paul Tscherrig e animato dalla schola cantorum “Cantate Domino Aloysiana”.

A seguire, processione per le vie della città.

Ore 17.30: Giro del concerto bandistico “Città di Minori” per le vie della città.

Ore 18.30: Santa Messa solenne e reposizione del venerato busto argenteo.

Ore 20.00: Spettacolo pirotecnico a cura della ditta “Senatore” di Cava de’ Tirreni.

Auguri a tutti gli Andrea e agli amalfitani vicini e lontani da Positanonews