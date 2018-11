Amalfi. La polizia municipale ha elevato nel 2018 ben 7.000 verbali di contravvenzione per violazioni al codice stradale

Amalfi. E’ stato reso noto il bilancio dell’attività della Polizia Locale dal gennaio 2018 ad oggi. I verbali elevati dalla Polizia Municipale sono quasi 7.000, tutti per violazioni al codice della strada. La maggior parte riguardano ovviamente i mesi estivi nei quali il flusso veicolare aumenta notevolmente e, di conseguenza, anche le infrazioni e le relative contravvenzioni. Inoltre sono stati 15 i veicoli sottoposti a fermo amministrativo e ritiro della carte di circolazione perché privi di assicurazione oppure perché esercitanti la funzione di NCC in mancanza della licenza obbligatoria e, quindi, in modo illecito. I controlli hanno riguardato anche gli autobus, soprattutto per quanto concerne le emissioni inquinanti. Ricordiamo che il Comune di Amalfi, con una specifica ordinanza, ha vietato l’accesso in città a tutti i mezzi facenti parte delle vecchie categorie Euro 0, 1 e 2 perché ritenuti troppo inquinanti. Sono stati ben 300 i bus controllati e di questi 4 sono stati sanzionati perché ritenuti irregolari. Le multe sono scattate, però, anche per turisti e cittadini trovati a violare ordinanze e regolamenti comunali, con bel 77 sanzioni che hanno riguardato, ad esempio, coloro che cercavano di procacciare clientela sulla strada pubblica per i propri esercizi commerciali, oppure chi aveva pensato bene (si fa per dire…) di accendere dei falò in giardini privati, le guide turistiche abusive, i commercianti ambulanti privi di autorizzazione e chi avesse occupato illegalmente il suolo pubblico. Serrati controlli anche sul conferimento dei rifiuti negli orari e nei giorni stabiliti che hanno portato all’emissione di altre 29 sanzioni che hanno interessato, in modo particolare, i turisti che – raggiunta Amalfi a bordo di Yacht – scendevano sulla terraferma depositando sacchetti di immondizia sulla banchina. Infine, controlli anche sulle strutture ricettive extralberghiere non regolari che hanno portato all’elevazioni di sanzioni a 20 attività abusive per un totale di oltre 60.00 euro e controlli sui reati in materia edilizia con 50 informative trasmesse alla Procura della Repubblica di Salerno. Insomma, un vero pugno di ferro quello messo in atto dal comune di Amalfi al fine di salvaguardare la bellezza della propria città.