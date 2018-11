Amalfi. Il Duomo si tinge di rosso per la lotta alla violenza sulle donne

Oggi si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e si susseguono le iniziative in tantissime città. Ad Amalfi, a partire dalle 17 di oggi e per tutta la notte, il Duomo si è illuminato con una intensa luce rossa per lanciare il messaggio della città contro la violenza di genere. Inoltre, in collaborazione con la bottega d’arte “La Scarabattola” di Napoli dei fratelli Salvatore, Emanuele e Raffaele Scuotto, ci sarà l’esposizione temporanea dell’opera d’arte denominata “Scarpa-Scultura”, realizzata dall’artista Salvatore Scuotto e rappresentante una scarpa femminile di colore rosso che schiaccia un diavolo, simbolo della sconfitta del male.