Amalfi , dopo i danni per la mareggiata alle auto è polemica sulle responsabilità e i risarcimenti che farà il Comune . La discussione è su chi dovrà risarcire i danni dalla mareggiata che ha invaso il molo e ha travolto auto parcheggiate nell’area di sosta di gestione camunale con l’allerta meteo della Regione Campania si sarebbero dovute togliere le auto o avvisare gli utenti.

Se i danni sono stati provocati da beni custoditi dalla pubblica amministrazione, ad esempio il Comune, il cittadino danneggiato potrà inoltrare richiesta di risarcimento a quest’ultimo. Infatti, la norma applicabile al caso di specie, l’art. 2051 codice civile, prevede la responsabilità del danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che venga provato il caso fortuito”.

Dunque, il ricorrente avrà il solo onere di provare il nesso causale tra l’evento (come potrebbe essere la caduta di un albero) ed il danno subito (esempio il danneggiamento dell’auto), mentre sarà onere del custode provare la straordinarietà dell’evento, oltre al fatto di aver fatto tutto il possibile per evitare la produzione dei danni.

Pertanto l’Ente che ha in custodia i beni, non potrà semplicemente difendersi allegando l’imprevedibilità dell’evento-meteo ma dovrà provare la sussistenza delle regolari attività di manutenzione sul bene, tanto da consentirgli di affrontare in condizioni di sicurezza i normali eventi atmosferici.