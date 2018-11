Amalfi, convocato il consiglio comunale per il 29 novembre: si parlerà di bilancio

Il Consiglio Comunale ad Amalfi è stato convocato per domani 29 novembre, alle ore 16 a Palazzo San Benedetto (ed in caso di mancanza del numero legale, per venerdì 30 novembre, nello stesso orario), nell’aula delle pubbliche adunanze. Gli argomenti che saranno trattati secondo l’ordine del giorno, sono il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020.