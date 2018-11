Amalfi: Biagio Izzo in giro per la Costiera, break alla pasticceria Pansa

Ieri pomeriggio il simpaticissimo attore e comico Biagio Izzo ha deciso di fermarsi alla Pasticceria Pansa ad Amalfi per una “merendina” veloce prima del suo spettacolo “Fior di Latte” al teatro delle Rose di Piano.

Lo spettacolo ha riscosso molto successo e, come sempre, è stato molto apprezzato dal pubblico.

Ormai Izzo è come un amico per tutti noi sia della Penisola sia della Costiera, infatti lo stesso attore ha affermato che gli sarebbe piaciuto vivere in queste zone, sia per le persone che per la bellezza delle costiere stesse.