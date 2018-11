Amalfi addio a Flavio Anastasio , padre del fotografo Emanuele Anastasio. Persona onesta, lavoratore, dedita alla famiglia, una perdita immensa per Emanuele, uno dei fotografi più bravi e amati della Costiera amalfitana, che lo ha ricordato così sul suo profilo Facebook.

Il tuo ti voglio bene era fatto di gesti e/o di sguardi, non di parole o carezze, forse perchè non l’hai mai sentito dire e non hai mai ricevuto una dolce carezza da tuo padre Antonio, che ti ha lasciato quando avevi solo 8 anni.

Sei stato costretto a crescere in fretta, sei diventato uomo in fretta. Chissà se adesso sei già insieme a lui, io lo spero.

Sei stato una roccia papà, la mia roccia.

Ti voglio bene papà

Sei la mia forza

Ciao